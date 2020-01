Qué se sabe sobre el coronavirus detectado en China y otros países que ya ha afectado a cientos de personas

Ya hay más de 200 casos confirmados del nuevo coronavirus, pero los expertos británicos calculan que la cifra podría ser de unos mil 700.

Se sabe que dos personas murieron por enfermedades respiratorias en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, en diciembre.

Los nuevos casos reconocidos por las autoridades chinas se identificaron en las ciudades de Wuhan, Pekín y Shenzhen.

“Estoy considerablemente más preocupado que hace una semana”, le dijo a la BBC Neil Ferguson, un científico especializado en brotes epidémicos.

La investigación fue desarrollada por el Centro MRC para el Análisis Global de Enfermedades Infecciosas del Imperial College de Londres, Reino Unido, que asesora a organismos como el gobierno británico o la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Singapur y Hong Kong han estado revisando pasajeros aéreos desde Wuhan, y las autoridades estadounidenses anunciaron medidas similares a partir del próximo viernes en tres aeropuertos principales en San Francisco, Los Ángeles y Nueva York.

Autoridades de la ciudad central de Wuhan dijeron que se confirmaron 136 nuevos casos durante este fin de semana y que una tercera persona murió por el virus.

Así, a última hora del domingo, funcionarios dijeron que 170 personas estaban siendo tratadas en el hospital, nueve de ellas en estado grave.

Funcionarios de salud del distrito Daxing en Pekín declararon que dos personas que viajaron a Wuhan fueron tratadas de una neumonía asociada al virus.

En Shenzhen, las autoridades dijeron que un hombre de 66 años mostró síntomas del virus después de un viaje también a Wuhan.

Según la agencia estatal de noticias Xinhua, la Comisión Nacional de Salud de China confirmó este lunes que dos casos en China se debieron a transmisión de persona a persona.

Esto contradice lo dicho anteriormente por la comisión, desde donde se aseguró que no había habido tales casos. En cambio, se dijo que el virus había cruzado la barrera de las especies y provenía de animales infectados en un mercado de mariscos y vida silvestre en Wuhan.

La clave de la magnitud del problema radica en los casos detectados en otros países.

Si bien el brote surge sobre todo en Wuhan, ha habido dos casos más en Tailandia y uno en Japón.

“Eso me preocupó”, explicó Ferguson.

“Que Wuhan haya exportado tres casos a otros países implicaría que habría muchos más casos de los que se han informado“.

Es imposible obtener el número exacto, pero los modelos del desarrollo de brotes —que se basan en el virus, la población local y los datos de vuelo— pueden dar una idea.

El aeropuerto internacional de Wuhan atiende a una población de 19 millones de personas, pero solo 3.400 al día toman vuelos internacionales.

Los cálculos detallados, que se mostraron en internet antes de su publicación en una revista científica, arrojaron una cifra de 1.700 casos.

Size of Wuhan outbreak of a novel #coronavirus estimated from the three cases detected outside China: Likely to be over 1000 cases. @imperialcollege @mrc_outbreaks report released today

🔰 https://t.co/7A77NXZ3iw pic.twitter.com/u0dUnMs9hA

— MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis (@MRC_Outbreak) January 17, 2020