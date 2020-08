Coronavirus: ¿a cada cuánto tiempo se debe retirar la mascarilla del rostro para tomar oxígeno? aquí las respuestas

Un grupo de médicos del hospital Vithas Xanit Internacional, de Benalmádena, Málaga, recomiendan que, a cada hora, aproximadamente, se haga un pequeño descanso en el uso de la mascarilla para poder tomar oxígeno y ventilar el rostro.

Gustavo de Luiz, jefe del servicio de Neumología de Vithas Xanit Internacional, dijo en un comunicado difundido por varios medios internacionales: “lo ideal, desde el punto de vista respiratorio, es que cada hora, o incluso cada 45 minutos, se haga un pequeño descanso de cinco o diez minutos, retirando la mascarilla, y si es posible descansar entre 30 y 60 minutos después de una jornada de cuatro o cinco horas de mascarilla”.

Se informó que la mascarilla debe guardarse en un lugar libre de gérmenes. No en el codo, cuello, muñeca o mesa como generalmente se acostumbra. “Una mascarilla no reutilizable no debe ser usada más de cuatro horas y debe ser cambiada incluso antes si está húmeda o deteriorada”, señaló el especialista, quien agregó que ese artículo debe guardarse en un lugar adecuad durante el tiempo que se haga descanso de ella.

“La mayoría de las personas se la dejan puesta en el cuello, o en la muñeca, cosa que está desaconsejada porque puede entrar en contacto con una superficie contaminada, pero también tenemos que evitar depositarla en la mesa de trabajo o en una mesa de restaurante mientras que estamos comiendo o meterla en el bolsillo”, detalla De Luiz en el comunicado.

Explicó que es importante poner atención al tiempo que se usa la misma mascarilla, pues además de perder efectividad de protección también puede genera hongos y bacterias; además, puede causar enfermedades de la piel.

El experto agrega: “en el caso de las mascarillas quirúrgicas, estas tienen que ser desechadas después de un uso continuado de cuatro horas; con las higiénicas hay que seguir las recomendaciones del fabricante, que suele especificar el tiempo durante el cual es efectiva, pero independientemente de ello, tienen que ser lavadas a diario y en el caso de tener filtros, deben de ser sustituidos todos los días”.