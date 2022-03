Conflicto Rusia – Ucrania: Joe Biden dice que Vladimir Putin es un “carnicero”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó este sábado a su homólogo ruso, Vladímir Putin, de “carnicero” tras reunirse con refugiados ucranianos en Polonia.

Preguntado por la prensa sobre cuál ha sido su reacción al ver el sufrimiento de los refugiados, Biden respondió: “Es un carnicero“.

Biden llegó a Polonia el viernes 25 de marzo para abordar, con autoridades ucranianas, temas respecto a la crisis bélica con Rusia.

Además, este sábado, reafirmó que su compromiso con la defensa de Polonia y de otros países miembros de la OTAN es “sagrado“, y que la estabilidad de Europa tiene “una importancia crucial” para Estados Unidos.

Durante una reunión en Varsovia, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, dijo a Biden que los polacos tienen una “sensación enorme de estar amenazados“; un miedo a que Rusia pueda atacar su territorio después de haber invadido Ucrania.

Biden respondió que considera “sagrado” su compromiso con el artículo 5 del tratado de la OTAN, que obligaría a Estados Unidos a intervenir en caso de que Rusia atacara a Polonia o a otro estado miembro de la Alianza.

“Vemos como una obligación sagrada el artículo 5. Una obligación sagrada. Pueden contar con eso. Su libertad es la nuestra“, aseguró Biden a Duda.

El mandatario estadounidense consideró imprescindible que la OTAN se mantenga “absoluta, completa y totalmente unida, sin separación en sus puntos de vista”, y que actúe “al unísono“.

Opinó que eso se ha conseguido desde que Rusia invadió Ucrania hace un mes, y que el presidente ruso, Vladímir Putin, no ha conseguido su objetivo de “separar el flanco este” de la OTAN del occidental.

“La estabilidad en Europa tiene una importancia crucial para Estados Unidos“, subrayó Biden.

Today, I met with Polish President Andrzej Duda in Warsaw. I thanked him and the people of Poland for opening their homes and hearts to their neighbors in need. And we discussed our shared commitment to support the people and government of Ukraine. pic.twitter.com/bxKnkAGi6J

— President Biden (@POTUS) March 26, 2022