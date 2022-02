Cuáles son las razones detrás de la motivación de Vladimir Putin de invadir Ucrania

La madrugada de este 24 de febrero, el presidente de Rusia, Vladmir Putin, declaró en una emisión televisiva, llevar a cabo una “operación militar” al este de Ucrania, desplazando varias fuerzas militares en diversas zonas del país.

El líder del Kremlin aseguró que se trata de un apoyo militar para los separatistas que se encuentran en el este del país, concretamente en las áreas rebeldes de Donetsk y Luhansk, regiones que el mandatario reconoció como naciones independientes en el transcurso de esta semana.

Además, solicitó a los soldados ucranianos que “depongan sus armas” y advirtió a quienes quieran intervenir con el operativo militar en Ucrania que “la respuesta de Rusia será rápida e inminente, que llevará a consecuencias que nunca se han visto jamás”.

El conflicto ha crecido de manera inevitable en los últimos meses, provocando que, en estos momentos, varias zonas de Ucrania, incluida su capital Kiev, reporten bombardeos y ataques de las fuerzas militares rusas.

Pero ¿Cuál es el verdadero problema entre Rusia y Ucrania? ¿Cuál son las razones que desembocaron en este conflicto que crece constantemente?

Para responder a estas interrogantes, hay que regresar algunos años, concretamente en el año 2014, cuando Rusia se apoderó de Crimea.

En el 2014, Rusia anexó a Crimea, declarando su apoyo a los grupos separatistas que tenían un enfrentamiento bélico con las fuerzas armadas ucranianas.

Los soldados prorrusos que se encontraban al este de Ucrania proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk.

Esto provocó un crecimiento en el conflicto, dejando un saldo de más de 14 mil personas fallecidas.

En un intento por cesar el combate entre los grupos militares ucranianos y los separatistas prorrusos, se realizaron los famosos Acuerdos de Minsk, una serie de negociaciones que se efectuaron en 2014 y 2015 que buscaban poner un alto al fuego al conflicto.

Pero estas negociaciones no lograron concretar una vía o solución concreta. Varios países de Europa intentaron utilizar nuevamente estos acuerdos para buscar una opción diplomática durante estos meses, pero ante la decisión de Putin de declarar independientes a la República Popular de Donetsk y Luhansk, estos acuerdos se rompieron.

Putin ha mencionado en múltiples ocasiones que no desea que Ucrania forme parte de la OTAN, ya que lo considera como una “invasión inminente” debido a su creciente expansión que comenzó durante los años noventa. El mandatario mencionó que se trata de una organización creada y dominada por los Estados Unidos y que no ve de ninguna forma que Ucrania forme parte de su alianza.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ante la declaración de Putin del operativo militar, rompió cualquier relación diplomática con el Kremlin, y mencionó que estaba brindando armamento para todo aquel que tenga los deseos de defender su territorio.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó las acciones del mandatario ruso, y aseguró que las sanciones que serán impuestas al país serán “contundentes”.

También, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba comentó que lo que está haciendo Rusia es “Una invasión a gran escala”.

“Ciudades ucranianas pacíficas están siendo atacadas. Esto es una guerra por agresión, Ucrania se defenderá y ganará. El mundo puede y debe detener las acciones de Putin. El momento de actuar es ahora”, explico el ministro.

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now.

