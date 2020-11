“Cómo empezó/cómo va”: enfermera muestra el deterioro físico que causa la pandemia del coronavirus

El reto de Cómo empezó/cómo va se ha popularizado en redes sociales, a veces más como meme que como una imagen que hable de un tema serio.

Este es el caso de Kathryn, de 27 años, una enfermera de Tennessee, Estados Unidos, quien muestra en su rostro cómo el peso de la pandemia del coronavirus impacta en los trabajadores sanitarios.

Se le ocurrió hacer aquella comparación cuando salía de una habitación de un paciente de covid-19 y recordó que tenía guardada la foto de su graduación.

How it started How it's going pic.twitter.com/cg32Tu7v0B — kathedrals🇺🇸 (@kathryniveyy) November 22, 2020

Kathryn afirma que ama su trabajo y cuidar a los enfermos es un honor y algo que valora, más allá de que crea que la pandemia está politizada.

Pero también lo tiene claro: “covid es una enfermedad brutal y no se la deseo ni a mi peor enemigo”, sentenció, y agregó: “por favor, comprende que si te proteges a ti mismo, proteges a quienes te rodean.

La foto viral animó a otras trabajadores de la salud a dar crédito de que la pandemia también las está agotando.

How it started how it’s going #COVID19 pic.twitter.com/FIpc7INl69 — muh kae luh 🔫 (@peaceful_war) November 23, 2020