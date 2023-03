CJNG: los videos del enfrentamiento armado entre sicarios de la organización criminal de “El Mencho” y Cárteles Unidos

Este enfrentamiento armado entre ambos grupos delictivos tuvo lugar en un terreno boscoso ubicado en Michoacán, México, territorio que el CJNG y Cárteles Unidos se encuentran disputando desde hace varios meses atrás.

Otra de las grabaciones difundidas en redes sociales muestra lo que parece ser una conversación entre presuntos sicarios de la organización criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”.

A través de equipos de radiocomunicación, estos supuestos criminales hablaban entre sí para organizar el ataque mientras se escucha una detonación en un área llena de árboles y plantas.

Battle between sicarios of Carteles Unidos and CJNG in Michoacán pic.twitter.com/y2H04VqIF5

— All Source News (@All_Source_News) February 27, 2023