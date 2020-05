China admite haber destruido muestras de coronavirus al inicio de la pandemia

China admitió que en los comienzos de la pandemia destruyeron muestras del nuevo coronavirus covid-19.

Así lo afirmó Liu Dengfeng, funcionario del departamento de Ciencia y Educación de la Comisión Nacional de Salud de China, según reporta Newsweek.

Según Dengfeng, el 3 de enero pasado el Gobierno de China decidió que fueran destruidas las pruebas realizadas en “laboratorios no autorizados” con el fin de “prevenir desastres futuros” de patógenos no identificados.

El funcionario no detalló cuántos laboratorios se deshicieron de las muestras.

Desde mabril pasado el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, había acusado al país asiático de destruir las pruebas con el fin de “encubrir la extensión del brote”.

Our mission at the @StateDept is to protect Americans from threats around the world. As we seek information about the origins of #COVID19, we call on #China to be transparent and cooperative. When countries engage in disinformation it creates risk. We need reliable partners. pic.twitter.com/1WB0oEF7XW

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 30, 2020