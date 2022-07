Centaurus: cómo es la nueva subvariante de ómicron que es “cinco veces más contagiosa”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estado investigando las subvariantes de ómicron que han ocasionado el aumento preocupante de casos de coronavirus en el mundo, siendo las subvariantes BA.4 Y BA.5 las más recientes.

Sin embargo, científicos de la India han informado de la presencia de una nueva subvariante de ómicron, capaz de transmitirse hasta cinco veces más rápido que la variante original y que ha provocado más de 19 mil casos de coronavirus en los últimos diez días en el país asiático.

Se trata de la subvariante BA.2.75 que ha sido nombrada como centaurus. Fue descubierta el pasado 30 de junio en la India y, según la OMS, ya se encuentra en otros países del mundo como Estados Unidos, Japón, Australia, Canadá, Alemania, Nueva Zelanda y Reino Unido.

Los científicos de la India han confirmado que esta nueva variante centaurus representa ya el 20% de los nuevos contagios en el país asiático, además de tener una ventana de crecimiento de un 18% comparándola con anteriores subvariantes de ómicron.

Con respecto a sus características, la científica de la OMS, Soumya Swaminathan aseguró que BA.2.75 “tiene proteínas que le permiten ingresar a las células sanas de un organismo, haciendo que sea mayor su capacidad de contagio y le sea más sencillo evadir la inmunidad adquirida por las vacunas o por una infección previa”.

Aún con ello, la científica aseguró que todavía es muy temprano para saber si esta subvariante tiene propiedades que la puedan convertir en una “variante de preocupación”, ya que no se ha reportado que centaurus presente síntomas de gravedad en la enfermedad del coronavirus.

“Aún no sabemos si dispone de una invasión inmune adicional. Estamos investigando con el comité de la OMS y con miembros del Grupo Asesor Técnico sobre la Evolución de los Virus (TAG VE en inglés) el desarrollo de esta subvariante en el mundo”.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 5, 2022