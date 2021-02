Castigo para los hijos: hombre de la India dará su herencia a su perro

Un hombre prefirió heredar a su perro antes que a sus hijos, un acontecimiento que ha causado revuelo en su provincia de India.

Om Narayan Verma, de 50 años, fue consultado por medios locales y afirmó que ya tiene decidido que su herencia, alrededor de siete hectáreas de terreno, se dividirán entre su esposa y Jacky, perro.

“Mi esposa y mi perro me cuidan. Por lo tanto, soy el más cercano a ellos. Después de mi muerte, quiero que mi segunda esposa, Champa, y el perro Jacky, hereden todas las propiedades que tengo. La persona que cuida al perro heredará la propiedad que le he reservado”, relató.

El hombre no abundó en detalles pero ha dejado en claro que sus hijos no han cuidado de él, así que no les corresponderá nada de su legado.

Pero este no es el primer caso de tu tipo. La prensa internacional recordó a propósito que el Récord Guinness del gato más rico del mundo fue para Blackie, que heredó más de US$12 millones cuando en 1988 murió su dueño Ben Rea, un comerciante de antigüedades.