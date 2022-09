Carlos III: viralizan fotografías del monarca que muestran la hinchazón de los dedos de sus manos

El sábado 10 de septiembre, Carlos III fue oficialmente proclamado monarca del Reino Unido, abriendo una nueva era en la historia de un país que se prepara para despedir el 19 de septiembre a Isabel II, su guía y símbolo de estabilidad durante siete décadas.

Medios internacionales como <em>Newsweek, La Razón, El Financiero, Infobae</em> y <em>Clarín</em>, entre otros, indicaron que, en los eventos públicos, Carlos III ha acaparado la atención no solo por su reinado, sino por mostrar las manos hinchadas, situación que provocó el cuestionamiento de multitudes sobre su estado de salud.

<em>Newsweek </em>dijo que se desconoce con exactitud la causa por la que Carlos III tiene las manos hinchadas. Sin embargo, indicó que puede ser el resultado de retención de líquidos, un cambio repentino de temperatura o demasiada comida salada, entre otros.

También se reveló que no se ha presentado un cuadro clínico grave en el que Carlos III requiera atención especializada.

<em>El Financiero</em> citó Alejandro Macías, infectólogo mexicano que dio una explicación en su cuenta oficial en Twitter.

Según Macías, la hinchazón de las manos del rey Carlos III podría estar vinculada con un sufrimiento de artritis o insuficiencia del hígado, los riñones o el corazón.

En su publicación en redes sociales, el infectólogo agregó una imagen en la que aparece el monarca con la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss y claramente se observan las manos hinchadas de Carlos III.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial sobre el estado de salud del monarca. Sin embargo, cibernautas continúan especulando sobre algún padecimiento.

In all seriousness, what is wrong with King Charles Spaniel’s hands?? pic.twitter.com/HjjC9Ptxst

— I ain’t no circle back girl (@cohkohhh) September 11, 2022