Captan en video el momento exacto en que un edificio se desploma a causa de las lluvias

Torrenciales lluvias en Baja California, México, en las últimas semanas han causado estragos en la infraestructura en varios barrios de esa localidad.

En Tijuana, donde el temporal ha dejado inundaciones, derrumbes y evacuaciones, una cámara captó el momento en que un edificio se desploma y es prácticamente engullido por un hundimiento en la zona.

El hecho ocurrió este sábado en el fraccionamiento La Sierra, calle Tarahumara, de acuerdo con una publicación de Infobae.

Las autoridades ya habían pedido a los habitantes que evacuaran la zona debido a que varias edificaciones se encontraban en un sitio peligroso.

“En los videos que se han compartido en redes sociales se puede ver cómo en menos de 30 segundos el inmueble cae desde un barranco y se desploma por completo”, consigna la nota de Infobae.

Internautas expresaban su repudio, ya que, a su parecer, muchas constructores edifican en terrenos inapropiados, como en este sector, que, aseguran, es literalmente una ladera.

De acuerdo con la publicación, el edificio era relativamente nuevo, pues llevaba tan solo dos años de haberse habilitado.

Trascendió que los vecinos ya habían hecho múltiples denuncias, debido a que cuando llovía, por lo general caían piedras de todo tamaño en la zona.

La agencia EFE publicó recientemente que un socavón de 35 metros de profundidad en las costas de Tijuana, en la frontera de México con California (EE.UU.), generaba caos en la ciudad por el riesgo de un colapso.

De acuerdo con las autoridades municipales, fueron elementos de la Patrulla Fronteriza estadounidense los que advirtieron de los deslizamientos de tierra en la zona conocida como el Cañón del Matadero, colindante en la zona costera con el muro fronterizo.

Esto generó agrietamientos en la carretera de acceso hacia la zona de Playas de Tijuana, concurrida por el turismo, por lo que determinaron cerrar dos de los carriles principales, lo que ha generado caos para los residentes por los extensos tiempos de espera que se generan.

