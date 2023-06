Captan en video el momento en que Joe Biden se tropieza y cae al suelo en un acto de graduación en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 80 años, se tropezó y cayó al suelo este jueves durante la ceremonia de graduación de los cadetes de la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado.

El mandatario, el primer octogenario en la Presidencia de EE.UU., se trasladó este jueves desde Washington DC al estadio Falcon de Colorado para la ceremonia de graduación.

Tras dar un discurso y entregar el último diploma a los cadetes se dio la vuelta para sentarse, pero aparentemente tropezó con un saco terrero y cayó sobre sus rodillas desplomándose hacia un lado.

Acto seguido, el presidente, que llevaba una gorra, intentó incorporarse él solo, aunque tuvo que ser ayudado por un oficial y dos miembros del Servicio Secreto de EE.UU.

Después de incorporarse y señalar el supuesto saco con el que se tropezó, permaneció unos minutos de pie hasta que la ceremonia terminó.

🚨 BREAKING: Joe Biden falls at the Air Force Graduation

🇺🇸 | AHORA: Trump responde a la caída de Biden en la graduación de la Academia de la Fuerza Aérea:

"Espero que no esté herido. Espero que no esté herido. […] No quieres eso. Incluso si tienes que andar de puntillas por una rampa, tienes que andar de puntillas…" pic.twitter.com/vnFTyIRs6I

— Última Hora Noticias (@UltimaHoraNo) June 1, 2023