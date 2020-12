Capta en video una avispa gigante arrastrando una enorme araña y se lleva el susto de su vida

Primero, creyó que había bebido demasiada cerveza, pues observó lo que él creyó que era una hoja moviéndose sola. Sin embargo, luego se dio cuenta que se trataba de una gran avispa que arrastraba a una enorme araña cazadora.

Según explica el portal 9news, el hecho ocurrió en Sidney, Australia. La avispa dejó por un momento su presa, para volar donde Iñaki y su amigo estaban sentados bebiendo una cerveza y luego regreso para llevarse rápidamente a la araña

When a tourist from Mexico realises Sydney doesn't have 'walking leafs', but we do have giant wasps that fight huntsman spiders https://t.co/4oUYzbTDDN @9NewsAUS #spiders

— Brandon Livesay (@brando_lives) December 16, 2020