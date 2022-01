Cámara capta el brutal momento en que un hombre estrella su automóvil y recibe a balazos a la policía en Houston

Un hombre señalado de haber herido a tres agentes de policía durante una balacera en el centro de Houston, Texas, se encuentra bajo custodia de las autoridades.

Una cámara captó el momento de la balacera en Fifth Ward, donde, según la Policía, Roland Caballero fue quien abrió fuego contra los agentes.

De acuerdo con una nota de ABC13, los hechos comenzaron este jueves a eso de las 14 horas mientras los oficiales acudían a un llamado sobre posibles disturbios en esa área.

Caballero había huido ya del lugar cuando llegaron los agentes, pero este se estrelló con su vehículo más tarde en McGowen Street y Hutchins.

Entonces desde su vehículo recibió a balazos a los policías conforme iban llegando al lugar y fue donde resultaron heridos varios agentes.

Tras una intensa balacera, el hombre salió de su vehículo y robó otro automóvil y comenzó una segunda persecución.

Más adelante Caballeros volvió a bajarse del automotor y disparó de nuevo contra los agentes. Se atrinchero en una casa y fue allí donde lo lograron copar, al parecer herido de bala.

Tres agentes quedaron heridos, pero no de gravedad: uno recibió un balazo en el brazo, otro en la pierna y un tercero en el pie.

Al parecer, el atacante utilizó un arma semiautomática modificada en el ataque.

UNBELIEVABLE: This exclusive video caught the moment Houston Police officers confront a suspect who led them on a chase through the third ward. According to @houstonpolice the 3 officers injured are in stable condition.

More on @abc13houston right now.https://t.co/eohBK231SO pic.twitter.com/5M6yPFNWaX

— Rita Garcia (@RitaABC13) January 27, 2022