Biden suplica usar mascarillas para frenar el coronavirus y advierte sobre un invierno “muy oscuro”

El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, aseguró que el país enfrenta un “invierno muy oscuro” ante la “creciente” amenaza del nuevo coronavirus, que está dejando más de un millar de fallecidos al día, por lo que “suplicó” a los ciudadanos que “lleven mascarilla”.

“Afrontamos un invierno muy oscuro”, dijo Biden en una intervención en Wilmington (Delaware) después de reunirse con su recién creado grupo de trabajo sobre el covid-19, una “crisis se lleva por delante un millar de vidas al día”.

“Se lo suplico. Lleven mascarilla -remarcó- Háganlo por ustedes. Por su vecino. Una mascarilla no es una declaración política, pero sí una buena manera de empezar a unir al país”.

Se trata de la primera intervención pública de Biden después de dar su discurso de la victoria el sábado, en el que se presentó como el presidente que quiere sanar las heridas de EE.UU. para acabar con la polarización, pese a que el presidente saliente, Donald Trump, todavía no ha reconocido su derrota.

I won't be president until January 20th, but my message today to everyone is this: wear a mask.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 9, 2020