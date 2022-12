Benedicto XVI: las razones por las que renunció como Papa en 2013

El estado de salud del Papa Benedicto XVI se ha deteriorado en los últimos días, de acuerdo a información del Vaticano.

El 11 de febrero de 2012, el Papa Benedicto XVI anunció su renuncia y sorprendió a millones de personas al ser el primer líder supremo de la iglesia en dejar el cargo desde el Papa Gregorio XII, quien dimitió en 1415.

Con esta sorpresiva decisión, la cual conmocionó a la Iglesia Católica, Benedicto XVI se convirtió en el primer Papa en renunciar a su cargo en casi 600 años.

¿Por qué el Papa Benedicto XVI renunció a su cargo?

El Papa Benedicto XVI anunció su renuncia tan solo 8 años después de convertirse en Papa a raíz de su avanzada edad y diversos problemas de salud.

“Tras haber examinado repetidamente mi conciencia ante Dios, he llegado a la certeza de que mis fuerzas, dada mi avanzada edad, ya no se corresponden con las de un adecuado ejercicio del ministerio petrino. Por esta razón, y muy consciente de la gravedad de este acto, con plena libertad declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de San Pedro. Agradezco muy sinceramente todo el amor y el trabajo con el que me apoyaron en mi ministerio y les pido perdón por todos mis defectos”, anunció el 11 de febrero de 2013.

De acuerdo al diario L’Osservatore Romano, Benedicto XVI tomó esta decisión en marzo de 2012 durante sus viajes a México y Cuba.

Ocho años después de renunciar a su cargo, Benedicto XVI, por medio de una entrevista con el diario Corriere della Sera, reveló que no se arrepiente de esta decisión, a pesar de haber sido sufrida y dolorosa.

“Fue una decisión sufrida, pero creo que hice bien, mi conciencia está tranquila”, comentó el Papa emérito.