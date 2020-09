Violencia en Estados Unidos: el impactante video del ataque a tiros contra dos policías en Los Ángeles

La Policía de Los Ángeles divulgó un video de un ataque contra dos agentes que fueron tiroteados mientras se encontraban adentro de una patrulla.

La grabación muestra una figura que se acerca hasta el vehículo y una vez a su lado se gira y levanta sus manos en dirección a la ventanilla del copiloto antes de salir corriendo del lugar.

“El atacante se acercó a los agentes y abrió fuego sin que mediara una advertencia o provocación“, afirmó el departamento de Policía de Los Ángeles (LASD, por sus siglas en inglés) en un tuit.

El incidente ocurrió la tarde del sábado y los dos agentes se encuentran hospitalizados, uno de ellos en estado crítico.

LASD ofreció una recompensa de US$100.000 para quien ofrezca información que lleva a la captura del atacante.

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ

El comisario Alex Villanueva calificó lo ocurrido como un acto de cobardía.

“Esto es solamente un sombrío recordatorio de que este es un trabajo peligroso. Las acciones, las palabras tienen consecuencias y nuestro trabajo no se hace más fácil por el hecho de que haya gente a la que no le guste que se haga cumplir la ley”, dijo.

Casi 40 policías han muerto en el cumplimiento de su deber en 2020, de acuerdo con estadísticas del FBI.

Ocho de ellos han sido víctimas de emboscadas.

Tras el suceso, algunos manifestantes se congregaron la noche del sábado ante la entrada de la sala de emergencias donde los dos agentes estaban siendo atendidos, bloqueando la entrada y gritando consignas en contra de la policía, según informaron las autoridades y algunos testigos.

Dos personas fueron arrestadas en el lugar, incluyendo una periodista de la cadena NPR, quien según la policía no se identificó como periodista e intentó interferir en la detención de otra persona.

La reportera, Josie Huang, publicó un mensaje en Twitter diciendo que tenía “pensamientos y videos” para compartir sobre lo ocurrido, mientras que NPR dijo estar consternada por su detención.

Las autoridades no revelaron los nombres de los agentes pero revelaron que se trata de una mujer de 31 años de edad y de un hombre de 24 años.

La mujer, herida en la quijada y en los brazos, estaba en condición crítica pero estable tras ser operada, según informaron las autoridades este domingo.

Animals that must be hit hard! https://t.co/zrOd9ZUl8o

El hombre, con heridas en la frente, un brazo y una mano, fue descrito como “alerta” por la cadena de noticias ABC.

El presidente Donald Trump retuiteó el video del ataque con un comentario: “Animales que deben ser golpeados duro”.

Su rival electoral, el candidato presidencial demócrata Joe Biden, también condenó lo ocurrido.

This cold-blooded shooting is unconscionable and the perpetrator must be brought to justice.

Violence of any kind is wrong; those who commit it should be caught and punished.

Jill and I are keeping the deputies and their loved ones in our hearts and praying for a full recovery. https://t.co/330QfeIUGg

— Joe Biden (@JoeBiden) September 13, 2020