Segunda ola del coronavirus: cuál es realmente la posición de la OMS sobre los confinamientos en la lucha contra la pandemia de covid-19

Cuando el enviado especial de la OMS para la covid-19, Dr. David Nabarro, se expresó así en una entrevista con la revista británica The Spectator, seguramente no se imaginó la tormenta que iban a producir sus palabras.

“Los confinamientos solo tienen una consecuencia que uno nunca, nunca debe menospreciar, y es que hacen a los pobres mucho más pobres”, dijo también el alto funcionario durante la entrevista, publicada el fin de semana.

Y, poco después, numerosos medios y personalidades empezaron a asegurar que la OMS se había echado para atrás en su apoyo a los confinamientos, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegando incluso a afirmar que la organización le había dado la razón.

The World Health Organization just admitted that I was right. Lockdowns are killing countries all over the world. The cure cannot be worse than the problem itself. Open up your states, Democrat governors. Open up New York. A long battle, but they finally did the right thing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020