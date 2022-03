Rusia y Ucrania: fuerzas ucranianas aseguran haber destruido un barco de guerra ruso en el ocupado puerto de Berdyansk

Un barco de guerra de la fuerza naval de Rusia fue destruido y otras dos embarcaciones quedaron dañadas en el ocupado puerto de Berdyansk, según informan fuentes de Ucrania.

El ejército de Ucrania publicó las imágenes este jueves temprano, afirmando que el barco Orsk había sido impactado por sus fuerzas.

No están claros detalles sobre qué produjo la explosión e incendio a bordo de la nave.

Berdyansk, que queda al oeste de la sitiada ciudad de Mariúpol, fue tomada cuatro días después de que Rusia invadiera a Ucrania.

Rusia informó que usaba ese puerto como base para transportar equipos para sus tropas.

La semana pasada, la televisión del ejército ruso elogió la llegada del Orsk a Berdyansk como un “evento épico”, tras ser el primer barco de guerra en atracar en el lugar.

Unas imágenes tomadas desde un dron por el periodista Murad Gazdiev, de la televisión estatal de Rusia, mostraban un vehículo de transporte blindado siendo descargado del Orsk. Esos vehículos servían como refuerzo de las tropas rusas, explicaba el reportaje de TV.

Video of the Black Sea Fleet’s Orsk Project 1171 large landing ship offloading BTR-82A vehicles in Berdyansk. https://t.co/G2RaJM1DaL pic.twitter.com/S21wCfcIbO

— Rob Lee (@RALee85) March 21, 2022