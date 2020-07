Qué se sabe de la prueba espacial con un arma contra satélites de la que Estados Unidos y Reino Unido acusan a Rusia

El Comando Espacial “tiene pruebas de que Moscú realizó una prueba no destructiva de un arma antisatélite desde el espacio” el 15 de julio, según indicó el organismo en un comunicado.

#Russia recently conducted non-destructive #space-based #ASAT test. Russia released new object from #COSMOS2543, currently @SpaceTrackOrg Sat Cat No 45915. @SpaceForceCSO & international #partners are committed to #deter #defend #defeat space threats. https://t.co/kQtPMJEBnI

— U.S. Space Command (@US_SpaceCom) July 23, 2020