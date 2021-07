Por qué los franceses rara vez dicen “te amo”

Sé que me ama porque me entrega un ramo de flores casi todos los fines de semana. Y cuando le digo que estaba en una fiesta llena de gente guapa, dice —encantadoramente— algo sobre “pájaros del mismo plumaje”.

Me recuerda que me ama cuando estamos en un cóctel con compañeros de trabajo y extiende la mano para acariciar mi brazo. Me llama ma bich e (“mi cierva”) y me demuestra su amor todos los días, incluso después de más de una década juntos.

Podría resultar desconcertante si no fuera tan normal en Francia, donde no importa cuán locamente enamorada pueda estar una pareja, rara vez pronuncia esa frase.

No se trata de falta de cariño o miedo al compromiso. Como observó Lily Heise, una escritora independiente canadiense y experta en romance que vive en París, a los franceses no les cuesta comprometerse.

Heise se inspiró para escribir su primer libro, Je T’aime, Me Neither(“Te amo, yo tampoco”), cuando su novio francés la dejó diciendo: Je ne t’aime plus (“ya no te amo”). La proclamación fue aún más sorprendente, dijo, porque ¿cómo podía decir “ya no te amo” cuando nunca había dicho “te amo”?