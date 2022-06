Por qué liberaron a John Hinckley Jr., el hombre que intentó asesinar al expresidente de EE.UU. Ronald Reagan

Hinckley, de 67 años, regresó a su hogar en 2016 tras pasar 35 años de reclusión en un hospital psiquiátrico, pero bajo unas estrictas medidas de vigilancia, como tener que desplazarse a Washington una vez al mes para recibir tratamiento psiquiátrico o no poder alejarse de su hogar de Williamsburg (estado de Virginia) más de 30 millas (48km).

Ahora, podrá moverse libremente sin ningún tipo de restricción después de hacerse efectiva la decisión tomada en una vista celebrada a primeros de junio en una corte federal del Distrito de Columbia en la que el magistrado Paul Friedman remarcó que confiaba en que le fuera bien a Hinckley “en los años que le quedan”.

Friedman reconoció que, pese a haber intentado matar al presidente de EE.UU. el 30 de marzo de 1981, y haber estado cerca de su objetivo, Hinckley ha sido la persona más vigilada en el sistema de salud mental de EE.UU., “viviendo bajo la lupa” como nadie más en este país.

A big thank you to everyone who helped me get my unconditional release. What a long strange trip it has been. Now it’s time to rock and roll.

— John Hinckley (@JohnHinckley20) June 1, 2022