Musk suspende la compra de Twitter mientras aclara detalles sobre cuentas falsas

La decisión se produce a la espera de recibir los datos de la cantidad de cuentas falsas o de spam que existe en la red social.

Dijo que estaba esperando información “que respalde [el] cálculo de que las cuentas de spam o falsas representan menos del 5% de los usuarios”.

En el pasado, Musk ya opinó sobre el bloqueo de cuentas de spam.

“Una de sus prioridades, dijo, era limpiar la plataforma, eliminar los bots y las cuentas de spam que cree que provocan que la calidad de la plataforma sea peor“, explica la editora de Tecnología de BBC Zoe Klienman.

Sin embargo, los analistas especulan que podría estar buscando renegociar el precio o incluso alejarse de la adquisición.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022