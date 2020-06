Muerte de George Floyd | Barack Obama: “Las protestas son una oportunidad increíble para que muchos despierten”

En sus primeros comentarios en video desde que la muerte de George Floyd, el 25 de mayo en Minneapolis, desencadenara una oleada de protestas en todo el país, el predecesor de Donald Trump alentó a los jóvenes que han liderado las manifestaciones a continuar para asegurarse de que se producen cambios.

Obama matizó que “no se pueden erradicar 400 años de racismo de golpe”, por lo que quizá no sea realista esperar un “cambio radical”.

Pero las protestas han sido “una oportunidad increíble para que mucha gente despierte” ante las desigualdades que afectan a muchos negros y latinos en el país.

“Es muy importante para nosotros aprovechar el impulso que se ha creado como sociedad, como país, y decir ‘usemos esto’ para finalmente lograr un impacto”, dijo Obama, para quien este movimiento refleja un “cambio de mentalidad” inédito en la historia del país.

Sin criticar directamente la gestión de las protestas del presidente Trump, Obama también instó a todos los líderes locales del país a revisar sus políticas de uso de la fuerza con los miembros de su comunidad.

El exmandatario dirigió sus comentarios específicamente a los jóvenes negros que, según él, a menudo han sido testigos o han experimentado demasiada violencia.

“Con demasiada frecuencia, parte de esa violencia proviene de personas que se suponía que estaban sirviéndolos y protegiéndolos”, dijo Obama en una conferencia virtual organizada por su fundación.

“Quiero que sepan que importan. Quiero que sepan que sus vidas importan, sus sueños importan”.

“Me da la impresión de que este país va a mejorar”

Obama recordó que muchos de los grandes cambios históricos en el país “han sido gracias a la gente joven”, y que tanto Martin Luther King como César Chávez y Malcolm X eran jóvenes cuando se echaron a las calles, igual que las líderes del movimiento feminista o del de los derechos de la comunidad LGTBQ.

“A veces, cuando me siento desesperanzado, miro lo que está ocurriendo entre la gente joven y me hace sentir optimista, me da la impresión de que este país va a mejorar”, agregó.

El primer presidente afroamericano de EE.UU. (2009-2017) aseguró que no está del todo de acuerdo con las comparaciones de las protestas actuales con los disturbios registrados tras el asesinato de Martin Luther King en 1968, porque “hay algo diferente” en el movimiento actual.

“Miras estas protestas (de ahora) y ves una muestra mucho más representativa de la diversidad de Estados Unidos en las calles, protestando pacíficamente, que se han sentido llamados a hacer algo. Eso no existía en la década de 1960, esta coalición tan amplia”, subrayó Obama.

Agregó que “aunque algunas protestas se han visto empañadas por las acciones de una minoría enana que se implicó en violencia, la mayoría de los estadounidenses sigue pensando que las protestas están justificadas”, algo que “no habría pasado hace 40 o 50 años”.

La muerte de George Floyd ha provocado grandes protestas en todo Estados Unidos en los últimos días.

Floyd, un afroestadounidense de 46 años, murió el 25 de mayo en Minneapolis, luego de que un policía blanco le presionara el cuello con su rodilla durante más de 8 minutos.

La gran mayoría de las manifestaciones en los últimos nueve días han sido pacíficas, pero algunas se han vuelto violentas y se han impuesto toques de queda en varias ciudades.

