“Mi jefe deja que nos tomemos ‘un día de resaca'”

Ellie Entwistle tiene 19 años y trabaja en el departamento de relaciones púbicas de una agencia de marketing digital. Al igual que un número creciente de empresarios, su jefe ofrece condiciones flexibles de trabajo, incluyendo horarios adaptables y vacaciones ilimitadas.

Pero no solo eso: también permite que los empleados se tomen “días de resaca” durante los que pueden trabajar desde la comodidad del sofá de su casa o cama.

“Es un gran beneficio”, le contó Ellie al programa de radio de BBC 5 Wake Up To Money.

“Se trata de ser honestos, de que las personas no mientan a sus jefes. En nuestro trabajo, las personas con hijos tienen un montón de beneficios, pero no hay ventajas estrictamente para quienes no los tienen. Por eso, esta flexibilidad es el beneficio para los que no tienen hijos“.

Atractivo para atraer “millenials”

La jefa de Ellie es Claire Crompton, y es la cofundadora y directora de la empresa The Audit Lab. La compañía está radicada en Bolton, al noroeste de Inglaterra, y su directora dice que ofrecer este tipo de beneficios es la clave para atraer al talento que acapara la vecina ciudad industrial de Manchester.

“Queríamos ofrecer algo a los jóvenes millenials que habitualmente se van a los pubs entre semana. Mi equipo reserva un día de resaca con antelación si sabe que algún trabajador va a salir el día antes. Entonces trabajan desde el sofá de sus casas”, dijo Crompton.

“Si las personas usan el día de resaca dos o tres veces por semana y se pierden reuniones importantes con clientes, entonces tendríamos que pensar sobre este beneficio. Pero todos han sido muy respetuosos”, asegura.

“En realidad se trata de trabajar un día desde casa, pero lo hemos llamado de forma más atractiva para la generación joven. También promueve la honestidad”, agregó Crompton.

Para ella, una de las motivaciones es la expectativa de que sus empleados también acudirán por las noches a eventos relacionados con el trabajo.

Fiesta de navidad

En alrededor del 84% de reuniones sociales de trabajo se bebe alcohol, de acuerdo a una investigación del Instituto Colegiado del Personal y Desarrollo de Londres (CIPD, en inglés) que obtuvo en exclusiva el programa Wake Up to Money.

En Reino Unido, ahora que se acerca la época navideña, el 40% de los negocios están organizando un evento donde el alcohol será gratis para los empleados, mientras que el 39% pondrá a la venta una cantidad ilimitada de alcohol.

El impacto de esta corriente puede ser positivo y negativo al mismo tiempo.

Cuatro de cada diez gerentes de Recursos Humanos entrevistados afirmaron que el alcohol puede causar problemas en el trabajo. Sin embargo, el 50% de los directores de empresa dicen que organizar eventos sociales donde se ingiera alcohol tiene un efecto positivo en la moral y en la unión del equipo.

La doctora Jill Miller, consejera de inclusión y diversidad del CIPD, piensa que llamar “día de resaca” a un día en el que se trabaja desde casa puede originar preocupaciones.

“Centrarse en el trabajo flexible es muy positivo, sobre todo cuando los beneficios no son solo para los empleados con hijos. Atender a la flexibilidad de los trabajadores según su edad es importante“, dice Miller.

“Ahora, llamarlos ‘días de resaca’ quizás no es tan indicado ya que puede conducir a un consumo excesivo de alcohol. Los jefes tienen el deber y la necesidad de considerar eso a la hora de definir políticas laborales. ¿Se está promoviendo beber alcohol? Creo que se debe pensar otra vez sobre eso”, concluye.

“No me encontraba muy bien”

Ellie, por su parte, dice que es un beneficio del que nadie piensa abusar. “Todos lo hacen de forma similar aquí. Se toman esos días cuando lo necesitan, nadie abusa de ello”, dijo.

“Hace poco, estaba en una cita con mi pareja. Fuimos a un restaurante y nos bebimos una botella de vino. Luego, nos unimos a unos amigos que andaban bebiendo por ahí. Sin darnos cuenta, tomamos de más y regresamos a casa algo tarde. Así que a la mañana siguiente llamé a Claire y le dije que no me encontraba muy bien”, cuenta Ellie.

“Me habría dado más vergüenza llamarle y mentir diciendo que estaba enferma, pero como fui sincera no sentí pudor en absoluto”, continúa.

La flexibilidad de horarios es un beneficio conocido y las vacaciones ilimitadas cada vez suenan con más fuerza. Pero, de momento, la mayor parte del mundo tendrá que lidiar con el festivo mes de diciembre sin “días de resaca” que poder tomarse en el trabajo.