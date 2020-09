La mujer que dejó de fumar gracias a la hipnosis y construyó un imperio millonario de hipnoterapia

Grace Smith pudo dejar el alcohol, pero dejar de fumar le parecía imposible.

En 2011, a sus 25 años, tenía un estresante trabajo recaudando fondos en Nueva York.

“No tenía ningún mecanismo saludable para sobrellevar la situación”, recuerda.

“Ir de fiesta era una de las maneras que utilizaba para lidiar con todo el estrés y la ansiedad”.

“Vivía en el Lower East Side, y eso era lo que todos mis amigos hacían también: trabajábamos muy duro todo el día y festejamos muy duro toda la noche. Me costó mucho, física y mentalmente”.

Getty Images Grace conoció la hipnoterapia cuando quería dejar de fumar.

Grace se dio cuenta de que necesitaba llevar una vida más sana, así que dejó de salir de fiesta y decidió abandonar el alcohol.

Pero no lograba dejar de fumar, incluso después de probar chicles y parches, y hasta tratar de abandonar el vicio repentinamente.

Una sola sesión bastó

Finalmente, una amiga le sugirió que probara la hipnosis.

“Estaba muy escéptica”, dice Grace. “No sabía si sería un vaivén… o simplemente un engaño“.

Pero ahora asegura que logró dejar la nicotina después de una sola sesión. Y la experiencia la inspiró a convertirse ella misma en hipnoterapeuta.

Hoy, Grace dirige su negocio Grace Space Hypnosis, el cual ofrece sesiones de hipnoterapia en línea a más de 250.000 personas en todo el mundo, incluyendo a jefes de empresas de la lista Fortune 500, atletas y celebridades.

Esta empresaria de 34 años también aparece con cierta frecuencia en la televisión estadounidense y es autora de dos libros de hipnosis.

Grace Smith Grace mantiene en secreto la identidad de sus clientes famosos.

Pero, ¿qué es exactamente la hipnoterapia?

Para perder peso, desestresarse o dejar un hábito

El Oxford English Dictionary define el hipnotismo como “causar de manera artificial un estado en el que el sujeto parece estar en un sueño profundo, sin ningún poder de cambiar su condición mental o física, excepto bajo la influencia de alguna sugerencia u orden externa, a la que obedece involuntaria e inconscientemente”.

Grace lo define simplemente como “meditación con un objetivo”.

Sus clientes la utilizan para alcanzar una gran variedad de objetivos, desde perder peso, dejar un hábito, desestresarse y hasta para conseguir una ambición.

Si bien algunas personas todavía consideran la hipnoterapia como una práctica controvertida, su empleo cuenta con el apoyo de muchas organizaciones médicas.

Por ejemplo, la Cancer Research UK asegura que “algunas personas con cáncer utilizan la hipnoterapia para relajarse y afrontar los síntomas y el tratamiento”.

Nacida y criada en Nueva Jersey, Grace obtuvo una licenciatura combinada en Inglés, Administración de Empresas y Estudios Religiosos en el Wagner College de Nueva York. Luego hizo una maestría en Estudios de Derechos Humanos en la Universidad de Columbia.

Grace Smith Grace ahora entrena a otras personas para que también se conviertan en hipnoterapeutas.

Para convertirse en hipnoterapeuta en 2011, completó un curso de certificación de 250 horas mientras trabajaba a tiempo completo. Es el tipo de capacitación que se requiere en Estados Unidos, pero varía mucho de un país a otro.

Sesiones a través de videollamadas

Después de que Grace terminó el curso, dejó su trabajo recaudando fondos y se convirtió en una hipnoterapeuta profesional en una oficina “diminuta” en Nueva York.

Para atraer a sus primeros clientes, anunció un precio de oferta inicial en LivingSocial, un sitio especializado en comercio online que ahora forma parte de Groupon.

Logró vender 952 sesiones en 24 horas, y luego vinieron más personas gracias al boca a boca positivo.

Las sesiones iniciales fueron cara a cara, pero luego Grace trasladó su negocio a internet y las sesiones se hacían a través de videollamadas.

Ella dice que la idea la tomó de sus clientes en el mundo corporativo, que querían seguir con sus sesiones mientras estaban realizando viajes de negocios.

Después de dos años, su esposo brasileño, Bernardo Feitosa, se incorporó al negocio para manejar el lado tecnológico de la empresa.

En los últimos años, el interés en Grace y su negocio -que ahora tiene su sede en Florida- ha crecido fuertemente, gracias en gran parte a sus apariciones en la televisión.

Ha estado en programas que tratan temas de salud como el de The Doctors de CBS y el The Dr Oz Show de Sony.

BBC Grace ha aparecido en varias ocasiones en la televisión estadounidense.

Jodi Clarke, fundadora de la empresa australiana de hipnoterapia Awaecnan, dice que Grace ha trabajado “incansablemente para que la hipnosis se vuelva mainstream“.

“Todavía la gente no lo entiende bien”

Mientras tanto, el psicólogo británico Jamie Hacker Hughes afirma que Grace y otros hipnoterapeutas como ella “pueden ser muy efectivos a la hora de ayudar a pacientes a manejar una amplia gama de situaciones“, y pueden emplear la hipnoterapia “como un complemento de la terapia utilizada en psicología, medicina y odontología. “.

Para ayudar a capacitar y certificar a más hipnoterapeutas, en 2016 Grace abrió su propia escuela, que está aprobada tanto por la Asociación Internacional de Consejeros y Terapeutas (IACT, por sus siglas en inglés) como por la International Hypnosis Federation.

Grace Smith Grece espera obtener ingresos por US$3 millones este año.

La Escuela de Hipnoterapia Grace Space ha capacitado a más de 85 personas. En combinación con la empresa principal de Grace, que tiene 40 empleados, para este año espera obtener ingresos por US$3 millones.

Durante la pandemia de covid-19, ha ofrecido sesiones gratuitas a personal médico de primera línea en todo el mundo.

De cara al futuro, Grace dice que quiere ayudar a que la hipnoterapia sea más aceptada.

“Todavía la gente no lo entiende bien”, dice, no muy contenta de que algunas personas aún la consideren como “control mental”, algo que, según dice, no podría estar más lejos de la verdad.

“Cuando sabes el impacto positivo que estás teniendo en el mundo… que alguien menosprecie tu trabajo de una manera tan frívola es doloroso y frustrante”, concluye la madre de dos niños.