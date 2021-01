La médica forzada a enfrentar sola la crisis de covid-19 en su hospital

“No hubo respuesta alguna. Seguía llamándolos y gritando… No quedaba nadie”. La administración del hospital dice, sin embargo, que no abandonaron el hospital.

Sin personal y sin infraestructura

No culpó a sus colegas. Aunque al-Amal había sido designado por el gobierno como el hospital para tratar la covid en la ciudad, estaba completamente mal equipado para asumir ese rol. No tenía suficientes equipos de protección personal, casi ni un tanque de oxígeno y apenas siete respiradores. Durante esas dos semanas, no pudo salvarle la vida a un solo paciente.

El conflicto de Yemen

No obstante, ni las autoridades ni la emisora estatal mencionaron algo de la covid -19 . De alguna manera eso tranquilizó a Zoha. “Si no hablaban al respecto”, se dijo, “tal vez sí tienen todo bajo control”.

Colas a la entrada

No había sino nueve camas en el improvisado pabellón de covid donde trabajaba Zoha. Cada una tenía su propio cilindro de oxígeno, pero cuando se acababa, no había personal de apoyo para llenarlos de nuevo. Les tocaba a Zoha y a la enfermera encargarse de eso.

“El podía ver que yo había entrado en pánico. Me tomó la mano y me dijo, ‘No te preocupes, querida, sé que mi hora ha llegado y no es tu culpa, has hecho todo lo posible'”. Murió unas horas después.