Katya Echazarreta: el admirable camino de la primera mexicana en llegar al espacio

Esa es la frase que escribió Katya Echazarreta antes de abordar este sábado la cápsula que la llevaría a convirtió en la primera mujer mexicana en llegar al espacio.

Con 26 años y doble nacionalidad, también es la estadounidense más joven en superar la atmósfera terrestre.

Pero el cariño que tiene la joven ingeniera por su país de nacimiento es especial.

“Lo hago por ustedes”, dijo Echazarreta en una videocharla con la periodista Laura García, de BBC Mundo.

“Quiero que veas mi historia, que veas todo lo que he hecho y sepas que si tú tienes este sueño, que si quieres hacer lo mismo que yo, tú puedes”, señaló antes de su viaje.

El objetivo que tuvo desde muy niña lo logró este sábado al viajar a más de 3.200 km/h y superar los 100 km de altitud donde comienza el espacio en el cohete New Shepard de la empresa Blue Origin.

“Todos me decían que esto era un sueño de niños, que no iba a pasar, que era imposible. Que debería enfocarme en algo más ‘serio'”, relató Echazarreta.

“Cuando una niña se lo diga a alguien, ya no habrá excusa, porque ya pasó, ya lo hice, y ellas podrán también”.

“Usa mi experiencia como esa señal que necesitabas“.

Este vuelo te lo dedico a ti, Mexico🇲🇽

I dedicate this flight to you, Mexico🇲🇽 pic.twitter.com/VMCr5NgHEM

— Kat Echazarreta (@katvoltage) June 4, 2022