Kaia Rolle: el video de una niña de 6 años siendo arrestada y esposada que causa indignación en Estados Unidos

Las imágenes, capturadas por la cámara corporal de un miembro de la Policía de Orlando, en el estado de Florida, en el sur de Estados Unidos, han causado indignación y han abierto un debate en torno a la edad mínima aceptable para ser arrestado.

"Please give me a second chance": Video shows a police officer arresting a crying six-year-old at her Orlando school. Kaia Rolle pleaded with the officer as she was restrained with zip ties last September. pic.twitter.com/3RqhcD0jvL

