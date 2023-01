Emanuela Orlandi: El Vaticano reabre la investigación del caso de la misteriosa desaparición de la joven

El Vaticano sigue sin resolver uno de los casos de desaparición más mediáticos y misteriosos de la ciudad-Estado ocurrido hace casi 40 años: la desaparición de la joven Emanuela Orlandi el 22 de junio de 1983 mientras regresaba a casa después de una lección de flauta en Roma.

Este lunes se supo que las autoridades han reabierto la investigación del caso, según confirmaron fuentes vaticanas a medios locales, tras varias solicitudes del hermano mayor de Emanuela, Pietro, quien a lo largo de los años ha llevado a cabo una campaña para resolver la desaparición.

Según la agencia de noticias Adnkronos, el fiscal del Vaticano, Alessandro Diddi, dijo que “todos los archivos, documentos, informes, información y testimonios” relacionados con el caso serían reexaminados para “no dejar piedra sin remover”.

Además, la investigación se centrará también en el caso de Mirella Gregori, que también tenía 15 años cuando desapareció en Roma semanas antes que Orlandi.

La noticia de la reapertura de la investigación se conoce unos meses después del estreno en Netflix de “La Chica del Vaticano”, un documental que explora las teorías que rodean el caso Orlandi.

En 2019, en el marco de las investigaciones de este caso, las autoridades del Vaticano abrieron las tumbas de dos princesas alemanas del siglo XIX, aunque no se encontró ninguna evidencia.

¿Qué le pasó a Emanuela?

El 22 de junio de 1983, Emanuela regresaba a casa tras una clase de flauta. Fue vista por última vez en una parada de autobús en el centro de Roma. La muchacha de 15 años simplemente desapareció. Nadie la ha visto desde entonces.

La familia Orlandi vivía en la Ciudad del Vaticano, donde el padre trabajaba como empleado laico en la casa papal.

Siguieron décadas de especulaciones, que han sido alimentadas con la nueva serie de Netflix. ¿Fue secuestrada y asesinada? Si fue así, ¿dónde está su cuerpo?

La familia de Emanuela -que dijo este lunes que se enteró de la reapertura de la investigación por la prensa- tuvo que perseguir interminables pistas y rumores.

“Mucha gente me dice: olvídalo, disfruta tu vida, no pienses más sobre eso”, declaró Pietro Orlandi en 2019 cuando se reabrieron las tumbas en El Vaticano.

“Pero no puedo. No podré estar en paz hasta que no sea resuelto”.

ANDREAS SOLARO/Getty Images Pietro Orlandi es el hermano mayor de Emanuela.

