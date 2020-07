Elecciones en EE.UU.: la llamativa desventaja que enfrenta Trump frente a Biden a 4 meses de las presidenciales

De una semana a esta parte, los sondeos publicados por medios tan diversos como The New York Times o Fox News apuntan a una ventaja del aspirante demócrata Joe Biden sobre el actual presidente de cara a las elecciones del próximo 3 de noviembre.

Son encuestas realizadas tanto en el ámbito nacional como por estados y prácticamente todas coinciden en la misma tendencia por un margen más amplio en unos casos que en otros.

Trump y su equipo desestiman estos datos y afirman que los sondeos internos que ellos manejan ofrecen un panorama mucho más favorable para el republicano.

Sorry to inform the Do Nothing Democrats, but I am getting VERY GOOD internal Polling Numbers. Just like 2016, the @nytimes Polls are Fake! The @FoxNews Polls are a JOKE! Do you think they will apologize to me & their subscribers AGAIN when I WIN? People want LAW, ORDER & SAFETY!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2020