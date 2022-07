El niño de 2 años que fue encontrado solo luego de perder a sus padres en la matanza de Chicago

La madre y el padre de un niño de 2 años que fue encontrado abandonado y cubierto en sangre estaban entre las siete víctimas de un tiroteo masivo cerca de la ciudad de Chicago, Estados Unidos.

Irina McCarthy, de 35 años, y Kevin McCarthy, de 37, murieron acribillados después de que un francotirador abriera fuego desde el techo de un edificio contra los espectadores de un desfile del 4 de julio (Día de la Independencia de EE.UU.) en la localidad de Highland Park.

Su hijo Aiden salió ileso y está siendo cuidado por sus abuelos.

Parientes y amigos han estado rindiendo tributo a la pareja McCarthy y a las otras víctimas del ataque.

Según el diario The New York Times, Aiden fue encontrado por Lauren Silva cubierto en sangre debajo de un hombre moribundo.

Mientras su novio intentaba desesperadamente de aplicar los primeros auxilios, Silva abrazó al niño que continuamente preguntaba por sus padres.

Otros medios destacan que varias personas asistieron al menor.

Dana y Greg Ring relataron a la cadena CBS cómo encontraron al menor con una extraña que estaba “físicamente temblando, todo su cuerpo“.

“Tomamos al pequeño, lo alcé en mis brazos”, dijo Greg Ring, que describió la escena del ataque como una “carnicería”.

Remember this little boy found wandering alone after #HighlandPark parade? We’ve just found out why… both his parents were killed💔

A fundraiser has been started for Irina and Kevin McCarthy’s 2-yo son Aiden as he grows up without them

Link: https://t.co/qKc4mOVX2t @cbschicago pic.twitter.com/7fxYE3OoS4

— Marissa Parra (@MarParNews) July 5, 2022