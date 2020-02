El misterioso “barco fantasma” visto hace un año cerca de Bermudas que terminó encallado en las costas de Irlanda

Uno de ellos recaló este fin de semana en las costas de Irlanda.

Todo comenzó con el paso de Dennis, un temporal de invierno que azotó por días gran parte de Europa.

Pero poco después de que terminó el mal tiempo, un transeúnte descubrió en el pueblo pesquero de Ballycotton, en el condado de Cork, un visitante inusual: un “barco fantasma”.

Un buque de carga sin tripulación había recalado en las rocas abruptas de la costa.

La llegada del barco generó una curiosidad que trascendió al pueblo, pero se hizo noticia en varios países luego de que se determinó que, al parecer, se desplazó por miles y miles de kilómetros durante más de un año.

Había “navegado” solo desde el sureste de Bermudas hasta Irlanda, a través del océano Atlántico.

Rescue 117 was tasked earlier today to a vessel aground near Ballycotton, Cork. There was nobody on board. Previously the @USCG had rescued the 10 crew members from the vessel back in September 2018. The vessel has been drifting since and today came ashore on the Cork coastline. pic.twitter.com/NbvlZ89KSY

— Irish Coast Guard (@IrishCoastGuard) February 16, 2020