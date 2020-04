El avión con equipos médicos que Rusia mandó a Estados Unidos para ayudar en la lucha contra el coronavirus

El avión aterrizó este miércoles en el aeropuerto John F. Kennedy, en Nueva York, el estado más golpeado por la pandemia en el país norteamericano.

Hasta el miércoles 1 de abril, Nueva York registraba 83 mil 948 casos de covid-19 y mil 941 muertes, según la Universidad Johns Hopkins, que monitorea el avance de la pandemia en tiempo real en todo el mundo.

En total, EE.UU. contaba 213 mil 372 casos de la enfermedad y 4 mil 757 muertes hasta esa fecha.

Rusia registraba hasta entonces 2 mil 777 casos y 24 muertes.

🇷🇺🇺🇸 Following phone talk between Presidents #Putin & @realDonaldTrump #Russia sends largest cargo aircraft An-124 Ruslan ✈️ with 😷 medical supplies (masks + equipment) to #US to help fight #COVID19 pandemic, save lives of American citizens. 🤝 The plane is en route #RussiaHelps pic.twitter.com/efeSK78cuB

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) April 1, 2020