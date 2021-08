Earth Photo 2021: las imágenes ganadoras que retratan historias de nuestro planeta y de sus habitantes

El tríptico de la fotógrafa Rosie Hallam, llamado “A Right to an Education” (“Derecho a la educación”), muestra a una familia que sobrevive de la agricultura y que participa de un programa de educación.

Las imágenes capturan a Selamaw, una niña pequeña que es la primera de su familia en lograr asistir a la escuela después de la edad primaria; a su madre, Meselech, y a su padre, Marco.

La serie también ganó en la categoría “Gente”.

“La educación es un derecho humano básico y una inversión inteligente”, afirmó la ganadora, Rosie Hallam.

“Es fundamental para el desarrollo y ayuda a sentar las bases del bienestar social, el crecimiento económico y la seguridad, la igualdad de género y la paz”, agregó la fotógrafa.

¿Qué otras fotografías ganaron?

Las organizaciones detrás del premio, Forestry England y Royal Geographical Society, seleccionaron a los ganadores de seis diferentes categorías de entre 55 fotografías y cuatro películas.

El concurso tiene dos objetivos principales: fomentar la discusión sobre el mundo y sus habitantes, y presentar lo mejor de los medios visuales especializados en medioambiente.

A continuación, en BBC Mundo te mostramos las otras imágenes ganadoras:

Edward Bateman Una reconstrucción en 3D del paisaje del parque Yosemite, en California, Estados Unidos.

La imagen en 3D del artista Edward Bateman, llamada “Half Dome in Winter”, ganó en la categoría “Lugar”.

Las restricciones por la covid hicieron imposible viajar a este famoso domo en el parque nacional Yosemite, en California, por lo que el fotógrafo recreó la escena en la mesa de su cocina.

El paisaje impreso en 3D lo hizo en base a datos geográficos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, pos sus siglas en inglés) y con una pequeña máquina de humo.

La categoría “Naturaleza” la ganó el fotógrafo alemán Markus van Hauten, con una imagen de un manantial geotermal oculto en una meseta al interior de Islandia, escasamente habitada.

Roberto Bueno Viñedos escalonados, en España.

La fotografía del español Roberto Bueno, llamada “Forest Like Garden” (“Bosque como jardín”), ganó la categoría “Bosques Cambiantes”.

La imagen aérea muestra una zona de exuberantes laderas de bosques yuxtapuestos con viñedos escalonados artificiales en España.

Antonio Perez Un residente de Fuvemeh, en Ghana (África).

Antonio Perez

Antonio Perez

En la categoría “Cambio Climático”, ganó el fotógrafo Antonio Pérez con su serie “The Sea Moves Us” (“El mar nos mueve”).

La galería muestra retratos de individuos afectados directa y significativamente por la erosión costera en el pueblo de Fuvemeh, en Ghana.

En tanto, en la categoría de Video, el ganador fue el italiano Pierpaolo Mittica, con su cortometraje llamado “Semipalatinsk Polygon, the Nuclear Weapons Crime”, que revela el legado humano y ambiental de las pruebas de armas nucleares durante la Guerra Fría.

La exposición Earth Photo estará abierta hasta el 25 de agosto en el Pabellón de la Royal Geographical Society, en Londres.

Todas las fotos son cortesía de Royal Geographical Society.