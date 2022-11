E. Jean Carroll demanda de nuevo a Donald Trump: “Es también para todas las mujeres que han sido manoseadas y arrastradas por el barro por un hombre poderoso”

Carroll, de 78 años, es una de las primeras en presentar una demanda bajo la Ley de Sobrevivientes Adultos, que entró en vigor este jueves.

La ley estatal permite un período de un año para que las víctimas presenten demandas por agresión sexual en Nueva York por reclamos que de otro modo habrían excedido las limitaciones de los estatutos.

“Esta demanda no es solo para mí, es para todas las mujeres que han sido manoseadas, agarradas, mutiladas, agredidas, degradadas y arrastradas por el barro por un hombre poderoso”, escribió Carroll anunciando la demanda en su cuenta de Twitter.

This suit is not just for me, it’s for every woman who has been groped, grabbed, mauled, assaulted, demeaned, and dragged through the mud by a powerful man.

