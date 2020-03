Coronavirus: cuán cierto es que el pánico por el covid-19 ha llevado a un aumento en la venta de armas en Estados Unidos

Las colas y compras compulsivas se han contagiado como pandemia por casi todo el mundo.

Desde que el nuevo coronavirus comenzó a hacer de las suyas fuera de China el mes pasado, millones de personas han inundado los supermercados y tiendas en busca de provisiones ante un futuro incierto.

Pero en Estados Unidos, las filas frente a los establecimientos y las compras de pánico no solo responden a los miedos a una larga cuarentena donde escasee la comida, los productos de primera necesidad… o el papel higiénico.

Según reportan los medios, no son pocos los que también han decidido comprar armas de fuego, cuya tenencia es un derecho consagrado en la Constitución.

Desde el fin de semana, informes de la prensa local y publicaciones en las redes sociales dan cuenta de colas en algunas tiendas de armamento en un país donde solo en 2019 hubo más tiroteos masivos que días en el año, según datos de la ONG Gun Violence Archive.

De acuerdo con los reportes periodísticos, se trata de estadounidenses temerosos por la incertidumbre que ha dejado el covid-19 por todos lados y que buscan estar “preparados” por si la situación “se va de las manos”.

Queues to buy guns in LA 😳

Buyers tell me they’re scared of what will happen if people run out of food and supplies, and they need to protect their families. We’re live on @TheTodayShow as #coronavirus panic hits LA. pic.twitter.com/2KqGPZfNo4

— Amelia Adams (@AmeliaAdams9) March 15, 2020