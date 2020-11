Cómo descubrí el pasado nazi de mi abuelo

“Él era un niño de 10 años en ese momento y sus padres y familiares trabajaban en las propiedades (administradas por el abuelo). Nos contó historias de personas que fueron golpeadas hasta que perdían el conocimiento, que fueron maltratadas severamente, él mismo también había sido muy maltratado”, agrega.

“Cuando nos levantamos para despedirnos, pensé: me voy a arrodillar aquí mismo. Y él me abrazó de una manera, fue una cosa extraña, me tomó de los brazos, me miró a los ojos y me dijo: ‘no fue tu culpa, no hiciste nada’“, recuerda.