China: las “compras de pánico” disparan el desabastecimiento tras el fin de las restricciones por la covid

China se enfrenta a problemas de abastecimiento después de haber dado un respiro a sus políticas anticovid más estrictas esta semana.

Las personas están abasteciéndose de ibuprofeno, medicinas para resfriados y test de covid luego de que se reportaran casos de desabastecimiento.

Varios productos que se usan en remedios caseros escasean en la red, incluyendo limones y duraznos en almíbar ricos en vitamina C, además de agua con electrolitos.

El acaparamiento ha sido un problema global común pero esta puede ser la primera instancia en la que se presenta después de que se pusiera fin a los encierros.

En China, al igual que en otras partes del mundo, ha sido común ver a personas compartiendo fotos en redes de estanterías vacías en los supermercados de las grandes ciudades previo a que se impusieran las órdenes de mantenerse en casa.

Pero ahora que el país está relajando sus reglas de seguimiento de casos, y le está permitiendo a las personas que se aíslen y que se hagan pruebas ellos mismos, las personas parecieran estar comprando por pánico medicinas, intentando adelantarse a una oleada de invierno.

Se le ha pedido a los gobiernos locales que actualicen sus unidades de cuidados intensivos y que abran clínicas de fiebre antes de fin de mes “a manera de preparación para olas de infecciones”.

Y ya hay señales de que el sistema de salud está rápidamente alcanzando sus límites.

Esta semana circularon videos en los que se veía a pacientes conectados a soluciones salinas en sus autos, dado que “las clínicas están llenas”.

Patients in China were getting treated while hooked up to IV drips in their cars because local clinics in several provinces are fully-booked. pic.twitter.com/xVVp2aKrge

— South China Morning Post (@SCMPNews) December 14, 2022