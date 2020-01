Accidente del avión Boeing 737-800 en Irán: el gobierno admite que derribó el avión de Ucrania “por error”

La aeronave había volado cerca de un sitio militar “vital” en las afueras de la capital iraní, según la nota, por lo que fue derribado “involuntariamente”.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas prometió llevar ante la justicia a los responsables.

La aeronave cayó la mañana del miércoles poco después de despegar con rumbo a Kiev, la capital ucraniana. Todos los pasajeros y tripulantes murieron.

Irán había atribuido lo ocurrido inicialmente a un fallo en el avión, pero varias potencias occidentales aseguraron disponer de información de inteligencia que apuntaba a que había sido derribado por un misil iraní disparado por error.



La caída de la aeronave se dio unas horas después de que el ejército iraní atacó dos bases de Estados Unidos en Irak, una medida contra el país norteamericano por la muerte del general iraní Qasem Soleimani, el 3 de enero.

“Un día triste. Conclusiones preliminares de la investigación interna de las Fuerzas Armadas: error humano en el momento de la crisis causado por el aventurerismo estadounidense condujo al desastre”, dijo en Twitter el ministro del Exterior iraní, Mohamed Javad Zarif.

“Nuestro profundo arrepentimiento, disculpas y condolencias a nuestra gente, a las familias de todas las víctimas y a otras naciones afectadas”, añadió.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:

Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster

Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔

— Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020