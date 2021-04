“Ayúdenme, estoy secuestrada”: El mensaje con el que una anciana pidió ayuda mientras se vacunaba contra el covid-19 en México

Una mujer de 85 años, identificada como Carolampia Díaz, fue llevada por sus parientes a un centro de vacunación contra el coronavirus en Iztapalapa, México y luego de que la enfermera le aplicara la dosis, ella le entregó un papel en el que pedía auxilio, pues su hija y su yerno la tenían secuestrada en la casa.

“Ayúdenme por favor que estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni a la puerta de la casa… Les pido que me saquen de aquí por favor”, decía parte de la carta que le entregó la anciana a la enfermera que la vacunó, según reporte de varios medios mexicanos e internacionales.

Lea además: Se casará con un asesino apodado “animal”, que solo conoció por carta y estará preso hasta 2034

La mujer incluyó en su carta el nombre de la hija y el yerno y le pidió a la enfermera que la ayudara, pues sus captores estaban esperándola afuera.

La enfermera tomó la carta y se la entregó a los policías que estaba en el centro de vacunación y ellos ubicaron a la pareja señalada y los detuvieron.

Lea también: Prevención del coronavirus: Los CDC sugieren suficiente agua y jabón en superficies para bajar riesgo de contagio

Las autoridades dijeron que se trataba de una mujer de 39 años, hija de la anciana, y su esposo de 59, quienes quedaron bajo custodia.

La adulta mayor fue alojada en un lugar seguro mientras se realiza la investigación del caso.