Autoridades de Nueva York sorprenden a 80 personas que festejaban en un club para adultos en plena segunda ola del coronavirus

Las autoridades de Nueva York interrumpieron este fin de semana dos fiestas multitudinarias, una de ellas con más de 80 personas reunidas en un club swinger de la ciudad, por violar las normas contra el covid-19 y otras regulaciones.

Lea también:Ataque armado en Nueva York deja a una adolescente muerta y seis heridos

Agentes irrumpieron en la noche del sábado al domingo en un local de intercambio de parejas del distrito de Queens tras haber recibido una denuncia por la música a alto volumen que se estaba reproduciendo, informaron medios locales.

Cops busted a swingers party in Queens, where around 80 people were allegedly gathered without observing social distancing or wearing masks https://t.co/l2pgOoLwVA

— New York Magazine (@NYMag) November 24, 2020