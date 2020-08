Atrapan a un gato cuando intentaba introducir droga de forma clandestina en una prisión de alta seguridad

Uno de los dichos más comunes es que el gato tiene siete vidas, aunque algunas personas creen que esto no es cierto.

Sin embargo, una noticia que surgió respecto de un gato ha hecho que todo puede ser posible, informó 20minutos.es.

Esto, luego de que un minino fue atrapado cuando intentaba introducir dos gramos de heroína y tarjetas SIM de forma clandestina a algunos de los presos.

Según el informe de la Policía, el gato fue atrapado por unos oficiales en la prisión de alta seguridad de Welikada en Sri Lanka.

La publicación añade que, aunque pudieron atraparlo e introducirlo en una de las celdas de la cárcel, el gato escapó y no ha vuelto a ser visto.

Según los medios locales, últimamente en esta cárcel se repiten varios incidentes en los que se lanzan a través de los muros pequeños paquetes que contenían droga, teléfonos móviles o cargadores

Este país lucha contra el tráfico de drogas desde hace mucho tiempo con el problema de que se ha descubierto que varios responsables de antinarcóticos también están implicados en la venta de drogas confiscadas.

SRI LANKA: A cat that was detained at a high-security Prison has escaped without leaving a trace.

It was on suspicion of smuggling drugs to inmates in the prison grounds.

The trained cat was detained last week trafficking two grams of heroin, two SIM cards and a memory chip. pic.twitter.com/TYfdbic5ZZ

— Tanzania Updates (@TanzaniaUpdates) August 3, 2020