Asteroide 2023DW: cuál es la posibilidad de que choque contra la Tierra el Día de San Valentín de 2046

La Oficina de Defensa Planetaria de la NASA informó que rastrea un nuevo asteroide que tiene “una muy pequeña posibilidad de impactar contra la Tierra” dentro de 23 años, el día de San Valentín del 2046.

Este asteroide ha sido denominado “2023 DW” y tiene 50 metros de diámetro, aproximadamente el tamaño de una piscina olímpica.

Este tiene una probabilidad de 1 entre 625 de impactar contra la Tierra, según la Agencia Espacial Europea, informó CNN.

La referida roca espacial encabeza por ahora la lista de riesgos de la NASA y solo tiene una puntuación de 1 sobre 10 en la escala de Torino, lo que significa que “la probabilidad de colisión es extremadamente improbable, sin motivo de atención o preocupación pública”.

A medida que los astrónomos aprendan más sobre este asteroide, las preocupaciones en torno a este podrían reducirse.

La Oficina de Defensa Planetaria de la NASA explicó en su cuenta de Twitter que “a menudo, cuando se descubren nuevos objetos por primera vez, se necesitan varias semanas de datos para reducir las incertidumbres y predecir adecuadamente sus órbitas en el futuro”.

Añadió que los analistas de órbita continuarán monitoreando el asteroide 2023 DW y actualizarán las predicciones a medida que ingresen más datos.

