Así le quedó el rostro al youtuber Logan Paul luego de pelea con Floyd Mayweather

La pelea inédita entre Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul no cumplió con las expectativas que generó y dejó inconformes a los fanáticos, ya que no hubo nocaut, aunque de todos modos ambos luchadores lograron embolsar varios millones de dólares.

Crónica.com informó que pese a la ola de críticas antes y después del espectáculo, pudo verse algo de acción en el Hard Rock Stadium de Miami y el lunes pasado el youtuber mostró algunas secuelas que le quedaron del combate.

Si bien no hubo ganador ni perdedor, pues se trató de un enfrentamiento de exhibición y en consecuencia no hubo jueces que determinen un resultado al final de los ocho rounds.

El joven inexperto de 26 años la pasó bastante mal por momentos y recibió varios golpes por parte de Money, el ex multicampeón de boxeo de 44 años.

“La mañana después de la pelea, no está nada mal para pelear contra los mejores”, comentó en un video que publicó en su cuenta de Instagram para mostrar la hinchazón en alguna parte de su rostro, los pequeños moretones y las lastimaduras cerca del ojo derecho.

Lo cierto es que en la previa se especulaba con que cayera noqueado a la lona, pero Paul aguantó hasta el final sin caerse y no recibió tantos puñetazos como se esperaba. Por eso las consecuencias no fueron nada graves.

not too bad pic.twitter.com/a9XdOiJMNr — Logan Paul (@LoganPaul) June 7, 2021

Además, el youtuber le contestó a aquellos que sostuvieron que el pugilista lo ayudó. “Oye, estoy viendo esta narrativa dando vueltas de que hay una parte de la pelea en la que Floyd me golpeó y me apoyé un poco sobre él y parece que me quedé un poco flojo. A la gente está tratando de cambiar lo sucedido y dice que (Mayweather) me noqueó, me agarró y me mantuvo de pie para mantener la pelea hasta el octavo asalto, ¡cállense la boca, cállense la maldita boca! y dejen de intentar desacreditar lo que sucedió anoche. No se equivoquen, recibí muchos buenos golpe”, declaró enojado.