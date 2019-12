¡Apuñalados! Ataque contra judíos en Nueva York es calificado como “terrorista”

Una llamada dio cuenta de un “ataque masivo” con arma blanca contra la “residencia de un rabino jasídico”, tuiteó la asociación judía ortodoxa OJPAC (Orthodox Jewish Public Affairs Council), mientras que la policía informó que detuvo a un sospechoso.

“Cinco pacientes, con heridas de puñaladas, todas jasídicas, fueron llevadas a hospitales locales”, añadió la entidad. Dos de ellas están en situación crítica, dijo la OJPAC.

La policía del departamento de Nueva York prefirió no precisar a AFP el número de heridos, indicando que un sospechoso fue detenido y un vehículo confiscado.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, denunció el ataque como un “acto de terrorismo”.

“Esto es un acto de terrorismo. Pienso que son terroristas domésticos. Están intentando infligir temor. Están motivados por el odio”, dijo Cuomo a periodistas al llegar al lugar del incidente la mañana del domingo.

“Están motivados por el odio. Están haciendo ataques masivos. Hay terroristas en nuestro país perpetrando terrorismo contra otros estadounidenses, y así es como debemos tratarlo”, agregó.

