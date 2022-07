Aprueban vacuna para combatir la propagación de la viruela del mono

“El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la EMA recomendó extender el uso de la vacuna Imvanex para incluir la protección de los adultos contra la viruela del mono“, declaró el regulador europeo en un comunicado.

La UE aprobó en 2013 la vacuna Imvanex, de la empresa danesa Bavarian Nordic, para prevenir la viruela. Ahora se extiende su utilización por su similitud con el virus de la viruela del mono.

Antes de comenzar una reunión del Comité de Emergencia, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó el jueves 21 de julio su preocupación por el aumento del número de casos de viruela símica.

La situación empeoró en las últimas semanas con más de 15 mil 300 casos registrados en 71 países, de acuerdo a las últimas cifras de las autoridades sanitarias de Estados Unidos (CDC), las más actualizadas.

Ghebreyesus es el responsable de declarar una emergencia de salud pública de interés internacional, el nivel más alto de alerta de la agencia de salud, según las recomendaciones del Comité.

