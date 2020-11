Amazon mete la pata: en lugar de PS5 entrega comida de gato, bolsas de arroz y otros productos

Tras el lanzamiento de la nueva consola de la marca Sony, el PS5, tanto la empresa creadora como la distribuidora, Amazon, no se dieron abasto y muchos de los compradores en lugar de recibir su consola recibieron diversas cosas, desde comida para gatos y bolsas de arroz hasta juguetes y otros productos.

Amazon ofreció disculpas por los inconvenientes y sus equipo de atención al cliente está tratando de solventar los problemas que se han originado a partir de estas entregas anómalas. Estos sucedieron en el Reino Unido.

Algunas de las teorías que se han manejado es que no fueron confusiones sino que las cajas fueron abiertas, los PS5 robados e intercambiados por los otros objetos. Sin embargo, según informó Amazon, las investigaciones están iniciando.

Muchas personas han estado intentando comprar esta nueva consola. Sin embargo, los lotes de producto no han logrado cubrir la alta demanda ya que, personas se quedan horas frente a la computadora esperando que las reservas vuelvan a estar disponibles para hacer la suya y hay casos en los que se vuelven a agotar.

Al no recibir su PS5 las personas no dudaron en subir a Twitter los objetos que llegaron en su lugar y se volvió tendencia en la red social. Estos son algunos de los casos.

The exact same thing happened to me, I got a George Foreman grill!

Looked like the box had been opened at some point aswell.

Now I can't get a replacement because there is no stock anywhere in the UK even though I pre-ordered it 2 months in advance! pic.twitter.com/Cmg3BzVhvg — Sam Felts (@Sam_Felts) November 20, 2020

love to have been waiting all day for my PS5 delivery only for this to show up at 10pm, is this a joke @AmazonUK @PlayStationUK @AskPS_UK ? pic.twitter.com/79Zz6E85Ob — yonic sleuth (@flagwithoutwind) November 19, 2020