Al menos 600 capturados en operativo contra el Cartel Jalisco Nueva Generación en México

La operación anunciada por el Departamento de Justicia y la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA), llamada Proyecto Python, es fruto de seis meses de investigaciones que se saldaron con más de 600 arrestos, 350 acusaciones y el decomiso de grandes cantidades de droga y dinero.

“El proyecto Python marca la acción más importante del Departamento de Justicia hasta la fecha en su campaña para interferir, desmantelas y en última instancia destruir al CJNG”, dijo el fiscal general asistente Brian A. Benczkowski.

@DEASANDIEGODiv Chief Callery: “600 pieces were taken off the chess board,” referring to nationwide arrests of #CJNG cartel members under #ProjectPython @SDCAnews @SanDiegoPD @DEAHQ @SDDistAtty pic.twitter.com/za1qkKo6xR

— DEASanDiego (@DEASANDIEGODiv) March 11, 2020