Agresiones contra salubristas en México por coronavirus: hombre le lanza café hirviendo a una enfermera

La enfermera mexicana Ángeles Carrillo denunció en su cuenta de Facebook que un sujeto le aventó café hirviendo en la cara frente a sus hijos en un parqueo de Guanajuato, México.

De acuerdo con la publicación, la salubrista lo enfrentó porque estaba ocupando un parque especial para personas con covid-19 en la clínica de San Francisco del Rincón, según consigna Radio Fórmula.

“Empezó a insultarme y además a decirme que me iba a matar donde me viera. Aparte me aventó un vaso de café hirviendo”, denunció la enfermera.

De acuerdo con la publicación, la Fiscalía General de Guanajuato ya comenzó una investigación, en momentos en que varios casos similares de violencia se han presentado en México contra salubristas que son estigmatizadas por atender a pacientes con covid-19.

“Creo que no se vale, ya que uno expone su vida en todos los aspectos”, se queja la salubrista.